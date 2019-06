VRSA: Glória F. Clube faz 100 anos

Hoje de manhã, depois de uma arruada pela Filarmónica da Associação Cultural, da inauguração da placa comemorativa do centenário e da distinção dos sócios mais antigos, entre eles o número um, António Patrocínio Madeira, de 97 anos, será apresentado o livro do Centenário do Glória F. Clube. À noite, às 21,30h, a peça de teatro, “A Menina do Mar” fecha o programa do dia.

Amanhã, dia 20, pelas 21,30h, as

comemorações prosseguem com uma noite de faco, com Adelaide Beirão. Sexta-feira,

dia 21, à mesma hora, é vez de atuar a Tuna “Gente Gira” e de um recital de “Poemas

do Guadiana”.

As comemorações do centenário,

que começaram no passado dia 15 de junho com um torneio de xadrez, seguindo-se

no dia 17 a atuação do musical “Sine Verbis”e no dia 18, a “Companhia

Contemporânea a Capoeira”, encerram no próximo sábado, dia 22, pelas 21,30, com

a atuação do grupo “Amigos do Glória”.