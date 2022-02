VRSA: Trabalhos no piso da Rua Teófilo Braga prosseguem

O município indicou, através da sua página de Facebook, que os trabalhos de uniformização e regularização do piso da Rua Teófilo Braga, em Vila Real de Santo António (VRSA) continuam.

A medida visa corrigir os desníveis do novo pavimento face às ruas adjacentes, de forma a aumentar a segurança dos transeuntes e melhorar a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, segundo a autarquia.



A requalificação da Rua Teófilo Braga contempla a substituição integral do pavimento e grelhas pluviais. Para o efeito, foram produzidos novos azulejos, idênticos aos originais, de forma a promover a uniformidade do espaço público e a revitalização de uma das principais artérias comerciais do Algarve.