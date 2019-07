Xadrez: José Prata vence 1º Open de São Clemente

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

José Prata continua invencível e venceu o quarto Torneio de Semi-Rápidas no mês de Junho (Santo António/Faro, São João/Faro, Salir e São Clemente/Loulé).

Este torneio foi organizado pelo clube local, com o apoio da Junta de Freguesia de São Clemente (troféus para os 3 primeiros), Câmara Municipal de Loulé e IPDJ. Por equipas voltou a vencer Loulé ++ Torres do Al-Gharb.

No top-ten ficaram: 1º José Prata (Loulé++) 5 pontos; 2º Luís Botelho (Loulé++) 5; 3º José Paulino (Fabrikarte) 4,5 ; 4º Luís Sousa (AXAL) 4,5; 5º Vítor Leal(Loulé ++) 4; 6º Hélder Correia (CXPortimão) 4 7º Tomás Ramos (ADCFaro) 3,5 8º Carlos Sousa (ADC) 3,5 ; 9º Filipe Barros (ADC) 3 e 10º Paulo Luís (Loulé++) 3 pontos.

Por escalões, os vencedores foram:

Femininos – Françoise Lima (Loulé ++) , Veteranos- Vítor Leal (Loulé ++), Jovens- Tomás Ramos (ADC) , Sub 16-Diogo Silva (Loulé++), Sub 14 Simão Monteiro (Loulé++), Sub 10- Mário Pinto (Loulé++) e Sub 8- Afonso Oliveira (Loulé++).

A próxima prova do III Circuito de Xadrez do Município de Loulé, é o I Open de Xadrez de Boliqueime, no dia 13 de julho