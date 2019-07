XXV Festival de folclore do Azinhal

No próximo dia 20 de julho, a partir das 21h30, a

aldeia do Azinhal irá acolher a XXV edição do Festival de Folclore, um evento

tradicional, que visa valorizar e promover os costumes do concelho de Castro

Marim.

O evento musical contará com a participação do Rancho Folclórico “Rosas do Mondego”, de

Coimbra; o Grupo de Folclores Estrelinhas do Sul, de paio Pires (Seixal); o

Rancho Regional de Paredes e o Rancho Folclórico do Azinhal.

Este espetáculo representa uma

manifestação tradicional, com uma riqueza cultural única, patente nas danças,

cantares, instrumentos musicais, trajes e adereços, numa autêntica demostração

de usos, costumes e tradições das regiões.

Uma atividade cultural organizada pela Casa do Povo,

pelo Rancho Folclórico do Azinhal, e com os apoios da Câmara Municipal de

Castro Marim e da Junta de Freguesia local.