70 expositores na Mostra Silves Capital da Laranja

Setenta expositores participam este ano na Mostra Silves Capital da Laranja, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, para valorizar a citricultura do concelho, considerado a “capital” da produção de citrinos. Cuca Roseta, António Zambujo e Fole’percussion são os cabeças de cartaz desta edição do evento mais sumarento do Algarve. O programa da RTP “Aqui Portugal” também será emitido a partir de Silves no próximo sábado

A terceira edição da Mostra Silves Capital da Laranja arranca já amanhã e prolonga-se até domingo, estando previstas as atuações de Cuca Roseta (dia 15), António Zambujo (dia 16) e Fole Percussion (dia 17). O certame terá a sua inauguração oficial pelas 10h30.

Este ano, a feira conta com sete dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato e gastronomia, bem com algumas associações e entidades locais e regionais.

Cuca Roseta

Além dos espetáculos musicais que prometem atrair muitas pessoas a Silves, o destaque nesta edição da mostra – que promove a marca Silves Capital da Laranja – vai para a realização de mais um ciclo de conferências, nas quais especialistas nacionais e internacionais debaterão temas centrais para a produção e produtores de citrinos.

No Algarve, produzem-se em média entre 250 a 300 mil toneladas de laranja por ano, sendo que o concelho de Silves é responsável por cerca de 40% da área dessa produção. No total, dedicam-se a esta cultura 2.200 agricultores, com uma área de produção de 6.000 hectares (em toda a região há 17 mil hectares de citrinos plantados e em produção)…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO)