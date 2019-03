A mítica e histórica maratona de BTT algarvia está de volta a Alte

As inscrições para a 21ª edição do BTT Alte Algarve 2019 já estão abertas. A típica aldeia de Alte, no interior do concelho de Loulé, recebe esta mítica, histórica e desafiante prova no próximo dia 25 de abril.

À semelhança dos anos anteriores, são esperados mais de mil participantes nesta edição do evento.

“Alte, como é seu timbre, apresenta-se, nesta 21ª edição, com percursos magníficos e repletos de novidades, que permitirão a todos usufruir desta bonita zona da serra e do barrocal algarvio, numa época primaveril, em que os campos e a natureza estão no seu esplendor”, adianta a organização, que quer manter o espírito de festa do desporto que caracteriza o evento.

Tal como nas anteriores edições do BTT Alte Algarve, haverá diversos níveis e distâncias, que este ano passam pelo clássico passeio de BTT, com 36 quilómetros, a Meia Maratona, com 36 quilómetros, assim como a prova rainha, a Maratona, com 67 quilómetros.

Em termos competitivos, corre-se em Alte a segunda etapa da Taça do Algarve de Maratonas XCM.

Este ano, a organização volta a apostar novamente no Trail/Corrida /Caminhada, com um percurso independente de 13,5 quilómetros.

Complementarmente ao BTT e à Corrida, será promovido um passeio pedestre, guiado pelos alunos do Curso de Turismo da Escola Profissional de Alte, pela aldeia de Alte e zona circundante, numa distância de cinco quilómetros. O percurso será realizado em várias etapas, nas imediações da aldeia, terminando na Fonte Grande, local da chegada dos atletas do BTT Alte.

Este é um evento com a chancela de “Loulé Compromisso com o Desporto” e integrado na Semana das Artes e Culturas de Alte.

A animação musical e os sabores da serra e do barrocal vão estar em destaque no mercadinho regional que se realiza no espaço de lazer da Fonte Pequena.

O Passeio Maratona BTT Alte Algarve 2019 é uma organização conjunta da Escola Profissional de Alte, da Casa do Povo de Alte e do Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte, com a colaboração da Delegação do Algarve da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Junta de Freguesia de Alte.