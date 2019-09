A prova de resistência mais dura do mundo “BikingMan” chega a Faro

Faro acolherá o evento desportivo “BikingMan Portugal #1”, a primeira prova de ultrarresistência em Ciclismo, em autonomia total, a realizar-se em Portugal. A apresentação da prova será no dia 22, pelas 14h00, no Salão Nobre dos Paços do Município e a corrida iniciará na madrugada do próximo dia 23 de setembro a partir de Faro.

Esta primeira edição “percorrerá as regiões do Algarve e Alentejo, e o atleta mais rápido terá como objetivo completar o percurso de 952 quilómetros em 40 horas, sem dormir. Todos os atletas serão acompanhados ao vivo através de um rastreador GPS de primeira classe, com função adicional de SOS. A sua progressão será seguida por milhares de pessoas através de um site de rastreamento ao vivo dedicado ao evento”, refere a organização Bikingman.

Há elevadas expetativas, visto que estarão presentes alguns dos melhores ciclistas de resistência do Mundo, cerca de 80, oriundos de mais de 20 países.

A prova de Bikingman, iniciar-se-á às 05H00 do dia 23 de setembro, no jardim Manuel Bívar, o qual será, igualmente o ponto de chegada para os resistentes ciclistas, que deverão cortar a meta gradualmente a partir do dia 25 de setembro. A prova terá apenas dois pontos de controlo: o primeiro em Vila Viçosa, no Alentejo, e o segundo em Sagres, no Algarve.

“Os participantes pedalarão em sistema de etapa única, transportarão consigo a própria água, alimentação e material de reparação da bicicleta, administrarão os próprios tempos de descanso / repouso e não poderão beneficiar de qualquer assistência externa durante a totalidade da prova” explica a organização.

O evento é organizado pela BikingMan, à qual se associou o Município de Faro permitindo a todos a oportunidade de acompanhar um espetáculo desportivo único em todo o mundo.