ABC apoia ação de testagem a 2 mil pessoas que começa no domingo

O Instituto da Segurança Social e o Algarve Biomedical Center (ABC) vão realizar uma ação de testagem, em larga escala, em todo o distrito de Faro, que vai ter como público-alvo a comunidade educativa.

A realização de testes começa já este domingo, dia 26 de setembro. Entre as 9h e as 12h, no Estádio do Algarve, serão testados todos os funcionários das Instituições Particulares de Solidariedade Social que tenham ensino pré-escolar, o pessoal docente e não docente das creches, assim como as amas inscritas na Segurança Social.

O objetivo desta iniciativa passa por detetar precocemente, junto da comunidade educativa, eventuais casos positivos de COVID-19, evitando, assim, a existência de potenciais surtos.

Estima-se que venham a ser testadas perto de duas mil pessoas apenas no distrito de Faro.

