ACD Ferragudo celebra 42 anos de vida

No próximo mês de abril, a Associação Cultural e Desportiva de Ferragudo (ACD Ferragudo), no concelho de Lagoa, celebra o seu 42º aniversário através de uma gala comemorativa, que terá lugar na sala Carlos Paredes, pelas 21h00, do dia 6 de abril (sábado).

Como habitualmente, a gala será preenchida com o discurso do presidente da direção e a entrega dos prémios de fidelidade associativa aos sócios que perfazem 25 anos de filiação, sendo ainda atribuídos os prémios de mérito desportivo, de colaboração externa e associado do ano, envolvendo mais de 40 premiados.

A segunda parte da gala será preenchida por um espetáculo musical totalmente preenchido com música portuguesa. Haverá ainda a projeção de uma vídeo-reportagem que abrirá a gala.