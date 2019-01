Acidente em Cacela provoca um morto

O despiste de um automóvel provocou um morto, ao início desta manhã, no Sítio do Pocinho, a norte de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António.

A vítima é um homem de 39 anos e, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente “aconteceu na Estrada Municipal 509 e o alerta foi dado por volta das 6h59”.

Segundo apurámos, entretanto, junto dos Bombeiros de VRSA, o local exato do acidente foi imediatamente a norte da Via do Infante e do referido Sítio do Pocinho. A vítima seguia sozinha na viatura.

Estiveram no local os Bombeiros de Vila Real de Santo António, o INEM e a GNR, num total de dez operacionais e quatro veículos.

Domingos Viegas

(Foto: Luís Rodrigues/Vila Nova de Cacela – O Litoral, o Barrocal e a Serra/facebook)