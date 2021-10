Acidente na subestação elétrica de Olhão faz um ferido e causa apagão

O apagão manteve, durante quase 4 horas, o concelho de Olhão e as ilhas, Culatra e Farol, sem eletricidade e com rede móvel muito fraca.

Um acidente de trabalho na Subestação Elétrica de Olhão, resultou numa vítima grave tendo causado um apagão geral no concelho de Olhão que atingiu também as ilhas-barreira, Culatra e Farol.

O trabalhador de 59 anos ficou com queimaduras e foi socorrido no local pelos bombeiros e pela equipa médica do INEM, sendo posteriormente transportado para o Hospital de Faro.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, estiveram no local nove operacionais apoiados por quatro veículos, dos Bombeiros Municipais de Olhão, INEM e GNR.

Das consequências do apagão, que durou quase quatro horas, há registos de casas que terão sofrido sobrecarga elétrica com lâmpadas fundidas e avarias em electrodomésticos, informações até ao momento não confirmadas pelas autoridades.

