Aguardente e mel: dois tesouros da serra do Caldeirão em destaque na Cortelha

Dar a conhecer dois tesouros da serra do Caldeirão é o grande objetivo da primeira edição da Feira da Aguardente e Mel, uma iniciativa que vai ter lugar, no próximo dia 9 de março, no renovado polidesportivo da Cortelha.

Esta aldeia do interior do concelho de Loulé recebe assim a primeira edição desta feira, que visa promover e levar ao público o que de mais genuíno se produz na serra do Caldeirão, nomeadamente a aguardente e o mel.

Trata-se de uma iniciativa da Associação dos Amigos da Cortelha, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir, que reúne os principais produtores locais de aguardente de medronho e de mel, “dois produtos com elevado impacto no tecido social da região e cujo saber fazer passa de geração em geração, eternizando sabores e tradições”, destaca a organização.

Para além da mostra e degustação destes dois tesouros da serra do Caldeirão, o certame inclui também um passeio pedestre com visita a destilarias, exposição de artesanato e outros produtos locais. Durante todo o dia, haverá ainda momentos de animação musical e será possível saborear as iguarias da gastronomia serrana, na tasquinha existente no recinto.