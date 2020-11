Águas do Algarve utiliza tecnologias solares para secar lamas de ETAR

A empresa Águas do Algarve anunciou hoje que aplicou tecnologias inovadoras para melhorar a eficiência dos processos de secagem das lamas resultantes da depuração de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e de resíduos sólidos urbanos utilizando tecnologias solares nas regiões de Andaluzia-Algarve-Alentejo.

O projeto SECASO foi cofinanciado pelo Programa INTERREG V A Espanha-Portugal (POCTEP).

Para além da transferência de conhecimento a nível do sector de tratamento de águas residuais, designadamente na componente de produção e tratamento de lamas na fase sólida das ETAR, as principais atividades da Águas do Algarve no projeto consistiram na implementação de um protótipo na ETAR de Alcoutim.

Essa operação foi feita mediante a conversão dos leitos de secagem em leitos de macrófitas para desidratação de lamas, usando um sistema natural (tratamento extensivo), com utilização de energia solar, no tratamento de lamas. A instalação arrancou em abril de 2020, encontrando-se em plena exploração.

O outro protótipo previsto no projeto, baseado no processo de secagem intensiva através da utilização de um secador com recurso a energia solar térmica concentrada, foi implementado nas instalações do CENTA.

O orçamento total do projeto é de 789.349,05€, sendo financiado em 75% pelo FEDER.

O projeto, que decorreu entre 2017 e 2020, envolveu a participação da Águas do Algarve, a saber Diputación Provincial de Huelva (DIPHU), Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL), Gestão Ambiental e de Resíduos (GESAMB), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e Fundación Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).

Os principais resultados serão apresentados na Conferência Final do projeto, no próximo dia 27 de novembro, que decorrerá online, devendo todos os interessados efetuar previamente a respetiva inscrição (programa em anexo).

Mais informação sobre o projeto em http://www.diphuelva.es/secasol/