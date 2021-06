Águas do Algarve vai fazer auditorias energéticas nas ETAR

A Águas do Algarve S.A. adjudicou recentemente o contrato de aquisição de serviços para a “Realização de Auditorias Energéticas” à empresa LIPRONERG, Projeto e Consultadoria Energética, Lda, revelou a empresa.

O objeto do presente contrato consiste na realização de auditorias energéticas para as seguintes instalações:

Na Zona Nascente – ETAR de Vilamoura, ETAR de Vila Real de Santo António, ETAR da Quinta do Lago, ETAR de Faro Noroeste, ETAR de Almargem, ETAR de Loulé, ETAR de Olhão Nascente, EE CE3 de Vilamoura e EE Final de Vila Real de Santo António.

Na Zona Poente – ETAR da Companheira, ETAR de Vale Faro, ETAR de Albufeira Poente, ETAR de Lagos, ETAR de Ferreiras, ETAR da Boavista, EE4 Pêra, EE Final de Lagos, EE Frente Gil Eanes, EE Penina, EE Semina, EE5 Armação de Pêra e EE Vau.

A Águas do Algarve, S.A. realiza estas auditorias energéticas, com vista ao conhecimento do desempenho energético de etapas/equipamentos específicos das instalações, em diferentes regimes de funcionamento, sendo também informação relevante, com vista à avaliação do desempenho dos prestadores de serviços de exploração e adoção de medidas específicas, passiveis de serem implementadas.

