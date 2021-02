Albufeira: Avenida dos Descobrimentos vai ser iluminada com 2500 luminárias LED

O Município de Albufeira anunciou hoje que começou a substituir luminárias e respetivas colunas em diversas artérias e que em breve chegam 2500 luminárias a LED para que os trabalhos arranquem na Avenida dos Descobrimentos, uma empreitada cuja adjudicação teve lugar em junho do ano passado.

Segundo a autarquia, é intenção do presidente da câmara, José Carlos Rolo, poupar em energia cerca de 167 mil euros por ano e “estender esta medida às restantes freguesias, numa parceria com a EDP Distribuição, em que a Câmara financiará o processo nos centros urbanos e a EDP ocupar-se-á essencialmente das zonas rurais”.

Entretanto, diz o mesmo comunicado, Albufeira está a substituir as antigas colunas de iluminação pública da Avenida dos Descobrimentos, medida com a qual se uniformiza, estética e tecnicamente, toda a avenida “com material mais moderno, de fácil manutenção e,

essencialmente, mais seguro para as pessoas e bens em caso de acidente. O valor desta empreitada é de 182 mil euros”.

A par deste investimento está também em fase de fornecimento de luminárias, para início de instalação ainda este mês, por diversas áreas da cidade, no valor de 675 mil euros, correspondente à “Empreitada para o aumento de eficiência energética na rede de iluminação pública do concelho de Albufeira” – primeira fase.

O prazo de execução previsto é de 100 dias. Esta obra faz parte também do plano de substituição integral de todas as luminárias da cidade e a zona de intervenção prevista nesta empreitada é a zona antiga, desde o Rossio até à Praia dos Aveiros, e vias principais de acesso à cidade.

Para além da eficiência energética, sairão beneficiados a qualidade a iluminação, o reconhecimento de objetos e pessoas à noite, melhorando assim a segurança pública noturna.

Em fase de contratação para substituição de luminárias encontra-se a designada “Empreitada para o aumento de eficiência energética na rede de iluminação pública do concelho de Albufeira – Fase 2”, no valor de €214 mil euros, com prazo de execução de 42 dias

Deste modo, Albufeira tem em curso um conjunto de intervenções na rede pública de iluminação com vista à Eficiência Energética próxima de um milhão de euros (€888.912,43).

Até à pressente data, já foram instaladas mais de 955 luminárias LED, mais de 400 custeadas pelo município e mais de 555 instaladas pela EDP a pedido da autarquia. “Vamos também substituir todas as luminárias do centro urbano de Albufeira e para o efeito teremos que realizar mais concursos públicos para substituir um total de 6200 luminárias, desde a Marina até à Balaia, Alto dos Caliços e Montechoro”, avançou já o presidente da Câmara Municipal.

