Albufeira: Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo discute o futuro

O “Turismo tem Futuro” e “New Start, New Thinking: a visão de quem vem de fora!” são os painéis que abrem e encerram o 32º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo que arranca já na próxima quarta-feira, 10 de novembro, e marca o reencontro de todos os profissionais do Turismo e aqueles que com ele trabalham, revelou a Associação da Hotelaria de Portugal.

O Turismo atravessou nestes quase 2 anos a mais grave crise económica de que há memória. A gigantesca dimensão da tarefa de recuperação do Turismo exige esforços adicionais, cooperação estreita entre Indivíduos, Empresas, Estados e Instituições Internacionais. Mas o que poderá ser feito e como podemos todos, em conjunto, trabalhar em prol de um setor fundamental da nossa economia e sociedade?

Vera Gouveia Barros, economista e especialista em Turismo, modera este 1º painel do Congresso – “O Turismo tem Futuro” – que conta com a participação de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal; José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group; Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé; Manuel Proença, Presidente do Grupo HOTI Hotéis; e Dillip Rajakarier, CEO do Minor Group (por videoconferência).

O mundo pós-COVID 19 obriga-nos a repensar a forma de estar na vida e nos negócios. As prioridades mudaram, as pessoas voltaram ao centro, o “Propósito” nunca fez tanto sentido e a “Performance” do nosso negócio nunca foi tão importante. Passámos a dar maior importância a valores simples da vida como o tempo, o espaço, o silêncio e a saúde mental é o tema do dia. Chegou o momento de nos reconectarmos e recomeçar.

No painel que encerra os dois dias de congresso teremos como convidados Debbie Pappyn, jornalista e “Travel writer” de várias publicações como a Monocle ou a Condé Nast Traveler; Nick Adam, Managing Director & Business Development for Europe do Standard Hotels International; e José António Uva, proprietário do São Lourenço do Barrocal.

A moderação estará a cargo de Rodrigo Machaz, Managing Partner dos Memmo Hotels.

O Congresso decorre de 10 a 12 de novembro, no NAU Salgados Palace, em Albufeira.

Para saber todas as novidades e consultar o programa do Congresso, visite o site do evento: https://congresso.hoteis-portugal.pt

