Albufeira distingue 77 empresas do concelho

Em 2018, foram distinguidas com o estatuto PME Líder e PME Excelência, 70 empresas. Neste ano, o número subiu para 77, um crescimento que “afeta positivamente todo o tecido social”, salientou o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo

Foi num ambiente de boa disposição que decorreu a cerimónia de distinção de 77 empresas do município de Albufeira, cujos resultados de desempenho económico no ano transato mereceu o reconhecimento do estatuto de PME Líder ou PME Excelência, pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, numa parceria com o Turismo de Portugal e com os principais bancos a operar no país.

A cerimónia teve lugar na passada semana, ao final da tarde, num dos restaurantes distinguidos com estes galardões. Para o presidente da câmara, José Carlos Rolo, “é sempre muito bom vermos o gráfico das nossas empresas a evoluir, e temos tido em Albufeira um crescimento exponencial, o que nos diz que este concelho continua a crescer economicamente. Este crescimento afeta positivamente todo o tecido social e embora este desenvolvimento seja maioritariamente da área turística, significa que todos os outros sectores estão envolvidos, como a agricultura, as pescas, o setor lúdico e outros”.

Para o autarca, este crescimento permite equilibrar Albufeira, pois “é de equilíbrios que vivemos, logo, temos igualmente que nos sensibilizar para que este crescimento tenha em atenção o futuro, nomeadamente no que se refere às alterações climáticas; a riqueza que aqui temos, contas feitas, é a do ambiente.”

Refira-se que estes estatutos, atribuídos desde há seis anos pelo IAPMEI, traduzem-se num instrumento de qualificação de empresas, assinalando as pequenas e médias empresas com os melhores indicadores económico-financeiros, provando a continuidade das suas estratégias de crescimento e de liderança competitiva. A obtenção deste selo de qualidade PME Líder e PME Excelência traduz-se em diversas oportunidades às empresas, nomeadamente no acesso ao crédito, melhores condições de financiamento e de aquisição de produtos e serviços, facilidades nas relações com a banca e administração pública, e ainda um certificado de qualidade na sua relação com o mercado.

193 empresas distinguidas no distrito de Faro

Refira-se que, este ano, o IAPMEI distinguiu 2378 empresas com o estatuto de PME Excelência. No distrito de Faro, mereceram este galardão 193 empresas, sendo que as do setor do turismo representam mais de metade das premiadas na edição de 2018.

O presidente da Assembleia Municipal de Albufeira, Paulo Freitas, não deixou de assinalar que “cada vez que uma empresa do Algarve atinge este patamar na economia do país, só temos que a ver como exemplar, porque aqui no Algarve, continua a ser tudo muito mais difícil, quer pela sazonalidade a que está sujeita, quer por outros motivos”.

“É uma sorte estar nestas cerimónias, pois estamos a celebrar o vosso contributo para a economia, a qual cresceu de 23,5% para 30%”, começou por dizer o presidente do IAPMEI, Nuno Mangas, visivelmente satisfeito com os resultados de Albufeira. Lançando um repto aos empresários albufeirenses, referiu que “o nosso objetivo é chegar às 100 empresas Líder e 50 empresas Excelência, e para isso têm que ser mais exportadoras e mais criativas”.