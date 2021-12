Albufeira: Homem apanhado com mais de 180 doses de cocaína

O Comando Territorial de Faro, através do Subdestacamento Territorial de Albufeira, deteve esta semana um homem de 38 anos por tráfico de estupefacientes, em Albufeira, informou a GNR.

No decorrer de uma operação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR constataram que um veículo tentou evadir-se à ação policial, pelo que foram encetadas diligências que culminaram na sua interceção pouco depois.

No decorrer da abordagem o condutor evidenciou um comportamento suspeito e, ao verificarem que o homem mantinha algum nervosismo, apurou-se que estava na posse de diversas doses de cocaína devidamente acondicionadas e individualizadas, prontas para venda, motivo que levou à sua detenção.

No seguimento da ação foi efetuada uma busca domiciliária à sua residência, que culminou com a apreensão de diverso material, destacando-se:184 doses de cocaína, um veículo, dois telemóveis, mais de cinco mil euros em numerário, uma agenda com diversos contactos, duas facas com vestígios de haxixe, três grinders e três frascos de vidro com vestígios de haxixe.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.

PUB