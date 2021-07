Albufeira já tem contentores e papeleiras com compactadores de lixo

O Município de Albufeira anunciou que foram instalados na Praça dos Pescadores dois compactadores designados “EcoMóvel” que funcionam a energia solar, que permitem a deposição de uma grande capacidade de resíduos (14 m3) e são dotados de um sistema de automação de última geração.

O presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, presenciou a instalação destes equipamentos, adquiridos pela autarquia, e disse, na ocasião, que “estes compactadores são de grande versatilidade, uma vez que podem ser colocados facilmente em qualquer local, funcionando autonomamente. A outra grande vantagem é a de não consumirem energia fóssil, ou seja, não contribuem para emissões de CO2”.

Quanto às papeleiras a energia solar, foram colocadas no mesmo dia, na baixa de Albufeira, Avenida Sá Carneiro e na área envolvente dos Paços do Concelho. Estas papeleiras têm um sistema de compactação, aumentando desta forma a sua capacidade e otimização dos circuitos de recolha. “Podemos dizer que é um equipamento interativo, na medida que nos permite saber do estado em que se encontram, evitando o que ninguém gosta de ver, que são as papeleiras no espaço público a transbordar de embalagens e demais resíduos”, refere o autarca.

Refere o município que a aquisição destes equipamentos, cuja operacionalidade apresenta elevada sustentabilidade ambiental, se insere na estratégia de descarbonização do Município de Albufeira. Trata-se de uma solução inovadora e pioneira, na medida em que estes equipamentos são dotados de um módulo de inteligência artificial que informa os Serviços Municipais, por internet e mensagem SMS, sobre a taxa de acumulação de resíduos, mobilidade e estado de funcionamento, entre outros dados.

Segundo José Carlos Rolo, o futuro passa pela colocação destes equipamentos em toda a cidade e freguesias do concelho. “Neste momento, é uma solução dispendiosa e os tempos não estão fáceis, mas o futuro passa por aqui. Contas feitas, usando a excelente energia que temos do sol, esta solução irá traduzir-se em vantagens não só ambientais, como económicas a breve prazo. Estamos verdadeiramente empenhados em diminuir a chamada pegada ecológica e queremos ter a certeza que estamos a fazer tudo o que podemos para garantir um ambiente são em Albufeira”.

