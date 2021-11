“Albufeira Natal” leva magia à baixa da cidade

Sob o mote “Albufeira Natal”, a baixa da cidade vai encher-se de luzes e de animação natalícia já a partir do dia 3 de dezembro, anunciou a autarquia. Decorações gigantes, o Mercadinho de Natal, a Pista de Gelo, a Casa do Pai Natal e o Comboio são algumas das atrações que convidam a um passeio pelo centro antigo de Albufeira.

Com o mês de dezembro a chegar, ultimam-se os preparativos para inaugurar a época natalícia em Albufeira. O concelho veste-se a rigor, com luzes e enfeites, e os eventos multiplicam-se pelas quatro freguesias.

Este ano, o programa arranca no dia 3 de dezembro, sexta-feira, e estende-se até ao novo ano, no Dia de Reis. Além das ruas e travessas decoradas com luzes, bolas, estrelas e muitos outros motivos natalícios, haverá muito mais para ver.

No Mercadinho de Natal, poderá degustar os sabores da região e encontrar presentes originais para toda a família. Banquinhas com artesanato, produtos da época e doçaria típica farão as delícias de quem procura peças originais ou simplesmente pretende degustar as iguarias feitas pelas mãos das associações locais.

A já tradicional Pista de Gelo também está de volta para animar os miúdos (e graúdos), que poderão desfrutar de momentos divertidos em família.

Os mais pequenos vão poder entrar na Casa do Pai Natal, entregar as suas cartas e tirar uma fotografia com o “velhinho de barbas brancas”.

Será ainda possível percorrer as artérias da baixa da cidade no Comboio de Natal, com viagens gratuitas.

O “Albufeira Natal” vai animar o centro antigo até ao dia 6 de janeiro, das 17:00 às 21:00, de segunda a sexta-feira, e das 10:00 às 21:00 aos fins de semana e feriados. O evento estará encerrado no dia 25 de dezembro.

