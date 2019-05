Albufeira: Percursos pedestres atraem 40 mil caminhantes num ano

Os percursos pedestres de Albufeira registaram no ano passado cerca de 40 mil caminhantes. O percurso do Castelo é o mais procurado, seguido do percurso do Cerro Grande, Via Algarviana e Percurso de São Vicente.

“Em 2018, cerca de 40 mil pessoas fizeram os percursos pedestres de Albufeira, sendo que o percurso do Castelo de Paderne foi o mais escolhido (18.880 pessoas). De seguida, o percurso do Cerro Grande foi feito por 9.032 pessoas, seguido da Via Algarviana, escolhida por 8.087 praticantes da modalidade. Já o percurso de S. Vicente foi apreciado por 3.590 amigos das caminhadas”, revela a autarequia, salientando que estes percursos podem ser apreciados inclusivamente por pessoas com deficiência motora. E tudo graças à “Joellette”, uma bicicleta especial para este tipo de apreciadores da natureza. A “Joellette” encontra-se no posto de turismo de Albufeira.

Nestes percursos é possível contemplar a paisagem rural do concelho, passando por pomares de citrinos, vinhedos e plantações de regadio, alguns poços, noras e outros engenhos de rega, sem falar das diversas espécies da flora presentes neste território.

Os percursos passam também por ribeiras, monumentos e povoamentos dispersos onde predominam as amendoeiras, as figueiras e as alfarrobeiras.

O percurso com maior extensão é o da Via Algarviana, que liga Albufeira a Alte, numa extensão de 29,3 quilómetros. Este percurso começa no posto de turismo de Albufeira, passa pela estação de caminho-de-ferro de Ferreiras e segue até à aldeia de Centieira (próxima da antiga empresa Faceal), cruzando-se aí com os três percursos existentes em Paderne: o do Castelo, o do Cerro Grande e o do Cerro de São Vicente. Já os três percursos de Paderne têm início junto ao estádio João Campos, onde estão assinalados os percursos nos painéis que ali se encontram.

Quem desejar conhecer antecipadamente estes percursos, pode recorrer a uma aplicação móvel, bastando baixar a aplicação com a denominação “Percursos Pedestres de Albufeira”.