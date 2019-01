Albufeira quer todas as estradas pavimentadas em dois anos

A rede viária do município de Albufeira recebeu um investimento superior a dois milhões de euros. A autarquia está a realizar um conjunto de reparações e pavimentações, com o objetivo de melhorar as condições de segurança e circulação, rodoviária e pedonal, nas quatro freguesias do concelho.

O presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, aproveitou na semana passada para visitar algumas das obras em curso, adiantando que “a requalificação da rede viária vai continuar, sendo um investimento necessário para uma maior fluidez, segurança rodoviária e qualidade de vida”.

O autarca assegurou que as obras irão prosseguir neste novo ano de 2019, sendo que o objetivo da autarquia é “continuar a pavimentar ou repavimentar os caminhos no interior das freguesias para que, dentro de dois anos, no máximo, tenhamos praticamente tudo pavimentado”.

Atualmente, as obras de melhoria da rede viária já se fazem sentir nas zonas mais carentes do concelho e nas vias com piso a precisar de intervenções.

“São obras extremamente importantes para o dia-a-dia da população e para o progresso das freguesias, tendo em conta que se trata de caminhos e estradas atravessados diariamente por dezenas de pessoas e automóveis”, afirmou José Carlos Rolo, durante a visita às várias empreitadas em execução, garantindo que “iremos continuar, de forma planeada, a dar resposta a necessidades urgentes de intervenção na rede viária”.

300 mil metros quadrados de pavimento

Desde o início do ano, o investimento já ultrapassou os dois milhões de euros, numa extensão aproximada de 300 mil metros quadrados de pavimento.

Além dos trabalhos de repavimentação, algumas das empreitadas incluíram ainda a reparação de passeios, colocação de sinalização vertical, execução de novas redes de águas residuais, pluviais e de abastecimento, arranjos paisagísticos e nova rede de iluminação pública.

“No decurso deste ano já investimos perto dos dois milhões e meio de euros em intervenções na rede viária. São números impressionantes que demonstram a nossa aposta numa política de desenvolvimento sustentado do concelho”, rematou José Carlos Rolo.