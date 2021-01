Albufeira reativa take away gratuito para os seus munícipes

O Município de Albufeira vai reativar o apoio do serviço gratuito de “take away”, no âmbito do Programa “Município Presente – Vale Restauração”, face à nova classificação de Albufeira como concelho em Risco Muito Elevado, anunciou a autarquia.

Este apoio será válido para todos os fins de semana em que se mantenham as atuais limitações de circulação decretadas.

“À semelhança do que foi feito 31 de dezembro e 3 de janeiro, este financiamento do serviço de “take away” decorre da Bolsa de Quilómetros recentemente protocolada com a Albucoop – Cooperativa de Rádio Táxis de Albufeira”, revela a câmara municipal.

Este serviço é aberto a todos os que dele necessitarem. Ao contactar o restaurante ou similar, o cliente deixa nome, contato e morada postal e combina o modo de pagamento. De seguida, o estabelecimento a que foi pedida a refeição, deverá contatar a Albucoop através do 289 58 32 30, que designará o transporte mais próximo para providenciar a entrega. No ato de entrega, não haverá lugar a qualquer pagamento e este serviço funcionará no respeito pelo horário de funcionamento determinado pelo Governo.

Os estabelecimentos de restauração e similares que desejarem aderir a este serviço devem fazer a respetiva divulgação junto dos seus clientes.

José Carlos Rolo apela à colaboração de todos nesta situação, na medida em que “tudo quanto nos está a ser pedido e tudo quanto consideramos ser necessário e urgente para os munícipes, estamos a fazer. Vivemos tempos como não há memória de tal e, por parte deste executivo, não temos poupado esforços. É importante que todos compreendam e colaborem com estas e outras ações”.

