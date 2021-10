Albufeira vai ter o “Halloween mais assustador de sempre”

De 29 a 31 de outubro, o Halloween vai invadir as ruas de Albufeira, com destaque para o concerto da banda Moonspell, no sábado, dia 30 de outubro, a partir das 22:30 horas, na Praça dos Pescadores, anunciou a autarquia.

O município de Albufeira avança que “personagens assustadoras vão espreitar a cada esquina ao longo da Avenida da Liberdade, Rua 5 de Outubro, Largo Eng. Duarte Pacheco (baixa da cidade) e Avenida Sá Carneiro (Oura), não ficando nada nem ninguém a salvo das muitas partidas que estão reservadas a quem se atrever a passar por aquelas paragens”.

Nestes dias, a música vai ser uma constante, com destaque para o concerto dos Moonspell, no dia 30 de outubro, na Praça dos Pescadores. Está ainda previsto um vasto programa de animação de rua na Avenida Sá Carneiro durante os três dias do evento entre as 20:30 e as 23:00 horas, que contará com um desfile temático desde o Jardim de Montechoro até à Praia da Oura.

Na sexta-feira, dia 29 de outubro, o programa é inteiramente dedicado às escolas do concelho, com um desfile repleto de personagens assustadoras, que sai da Avenida da Liberdade, às 19:00 horas, em direção ao Largo Eng. Duarte Pacheco. O concurso Mister & Miss Halloween, destinado a crianças até aos 12 anos, a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e os dançarinos da Associação Soul completam o programa desta primeira noite na baixa da cidade.

No dia 30 de outubro, sábado, aqueles que passarem pela baixa de Albufeira terão a oportunidade de entrar no “Túnel dos Horrores” (Largo Eng.º Duarte Pacheco) e no “Túnel Assombrado” (Rua 5 de Outubro, junto ao acesso à Praia do Peneco). Nessa noite, a animação no Largo Eng. Duarte Pacheco fica a cargo da Associação Soul que, a partir das 21:00, até à atuação dos Moonspell.

O comércio local também aderiu à iniciativa através da decoração de montras e “muitas surpresas destinadas a miúdos e graúdos”. O programa de Halloween do município de Albufeira conta anda com transmissão em direto através das suas plataformas digitais (Youtube e Facebook).

PUB