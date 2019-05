Alcantarilha acolhe encontro de tunas

A VI Alcantuna, encontro de tunas organizado pela Sociedade Recreativa Alcantarilhense, tem lugar no próximo dia 1 de junho, no Largo da Junta de Freguesia de Alcantarilha, pelas 21h00. A iniciativa conta com o apoio da Câmara de Silves.

A atuação das tunas terá início às 21h00, com a presença da TunaBebes (Tuna Mista UAlg, Portimão), Xelb Tuna (Tuna da Escola Superior de Saúde Jean-Piaget, Silves), Tuna Papamisto (Tuna mista do Politécnico de Portalegre) e Tuna TASCA (Tuna Académica de Setúbal Cidade Amada). Haverá comes e bebes.