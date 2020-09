Alcoutim celebra o seu dia na sexta-feira com inaugurações mas sem festejos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O surgimento de um caso de covid-19 em Alcoutim, no passado fim-de-semana (ver página 8), obrigou ao

cancelamento de vários espetáculos e animações de rua previstos para o concelho no âmbitos das

comemorações do Dia do Município, que se comemora esta sexta-feira, dia 11 de setembro.

Assim, mantêm-se as nove inaugurações previstas, as cerimónias públicas e a sessão solene

comemorativa do Dia do Município, disse ao JA o presidente da autarquia, Osvaldo Gonçalves.

Pela manhã efetuar-se-á a cerimónia do hastear de bandeiras, a que se seguirá a inauguração da Estação

de Tratamento das Águas Residuais (ETAR) de Montes do Rio, no Álamo. Seguir-se-ão duas

inaugurações várias sinalizações do início de obras, da ampliação do Centro Náutico de Alcoutim e do

restauro da Igreja Matriz da vila.

Pelas 11:40 terá lugar a sessão solene comemorativa do Dia do Município, no espaço do Guadiana, com

entrada restrita mas transmitida em direto através da Internet.

Seguir-se-ão outras inaugurações em várias povoações e montes do concelho, a maioria das quais de

condutas de abastecimento de água, nas freguesias de Vaqueiros, Martinlongo, Giões e Pereiro (União de

Freguesias de Alcoutim e Pereiro).