Alcoutim: Consultas de saúde oral no Centro de Saúde

O Centro de Saúde de Alcoutim vai passar a dar consultas de saúde oral, nos termos de um protocolo assinado ontem, entre o Município e a ARS-Algarve.

No âmbito do acordo, a Administração

Regional de Saúde do Algarve compromete-se a disponibilizar consultas de saúde

oral aos utentes do Serviço Nacional de Saúde inscritos no Agrupamento de

Centros de Saúde Algarve III – Sotavento – Centro de Saúde de Alcoutim, sendo

responsável por realizar as obras necessárias no espaço dedicado às consultas

de medicina dentária no Centro de saúde de Alcoutim, bem como garantir os

recursos humanos necessários à realização das consultas e garantir a formação

adequada dos recursos humanos afetos à prestação de consultas.

Por sua vez, o Município de Alcoutim

compromete-se a financiar a Administração Regional de Saúde do Algarve com uma

verba de 24.600 euros destinada à aquisição, por parte desta, de equipamento

clínico para a sala de saúde oral do Centro de Saúde de Alcoutim. O protocolo vigorará por um período

inicial de três anos.

No âmbito de políticas de apoio social desenvolvidas pela Câmara Municipal de Alcoutim, o estabelecimento de uma parceria com a Administração Regional de Saúde do Algarve contribuirá simultaneamente para a promoção de uma política efetiva de combate às assimetrias territoriais e sociais.