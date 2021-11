Aldeia da Senhora do Forte volta a receber turistas 

A Aldeia da Senhora do Forte voltou a reabrir a turistas, ao fim de uma prolongada intervenção na sua malha urbana, que decorreu nos últimos quatro anos, anunciou a Câmara de Lagos.

Em setembro de 2017, “a mais pequena e por certo mais original aldeia do Algarve”, deixou de receber os milhares de turistas que anualmente a visitavam e – quando em 2018 comemorou o seu 25º aniversário – até a sua tradicional festa foi realizada noutro local.

Daí para cá, não mais se dera notícia da Aldeia da Senhora do Forte, com vasta bibliografia publicada, com iniciativas como a Receção do Verão IN Lagos e cuja festa recebeu um prémio europeu em 2011.

Durante estes quatro anos, a Aldeia foi alvo de uma intervenção pormenorizada, que incluiu a higienização e restauro de cada recanto, o estudo da sua história e a adoção de uma plataforma digital de informação turística pioneira, para o que beneficiou de uma pequena parcela do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, que o município de Lagos divulgou ter representado um investimento total de 7,3 milhões de euros, financiados em 2,6 milhões de euros pelo FEDER.

No passado dia 27 de Outubro, foi a aldeia reinaugurada, com a presença de José Apolinário, Presidente da CCDR Algarve, João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, Adriana Nogueira, Diretora Regional de Cultura do Algarve, Hugo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Lagos, muitos convidados e população local. Nesse dia, a Aldeia da Senhora do Forte fazia gala em mostrar-se detentora da mais moderna tecnologia de informação posta ao serviço de moradores e visitantes, o que lhe permite realçar a sua traça inicial, que se orgulha de ainda manter intacta e na totalidade.

Tendo sido a última a sair do confinamento e tendo recebido uma atenção exemplar, que os primeiros novos visitantes se apressaram a enaltecer, a Aldeia da Senhora do Forte pretende voltar depressa à atividade quotidiana, dirigida prioritariamente aos seus jovens amigos, alunos do primeiro ciclo do ensino básico, à preparação da sua festa anual, de 17 a 19 de julho de 2022, e ao retomar das várias iniciativas lançadas desde 1993, sementes do futuro da nossa comunidade.

A Aldeia da Senhora do Forte pode ser visitada, entre as 10 e as 12.30 e das 14 às 17.30 horas, de terça a domingo, no Museu de Lagos Dr. José Formosinho, onde são respeitadas todas as medidas de segurança.

