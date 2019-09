Algarve 2020 aprova 886 projetos empresariais

A comissão diretiva do Programa Operacional CRESC Algarve 2020 divulgou a lista das 886 operações aprovadas até 31 de agosto, as quais representam uma taxa de compromisso de 67,37% dos fundos da União Europeia disponíveis para a região

Na mesma data, adianta a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, “a taxa global de execução dos fundos da União Europeia no Algarve cifrava-se em 26,35%, em linha com os demais programas operacionais regionais, sendo contabilizados 123 milhões de euros de despesa elegível, aos quais correspondem um total de pagamentos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 66 milhões de euros e do Fundo Social Europeu (FSE) de 19,99 milhões”.

Segundo a CCDR Algarve, a maioria dos nove eixos do CRESC ALGARVE 2020 apresenta taxas de compromisso superiores a 60%, destacando-se o eixo 2 – que diz respeito ao apoio à internacionalização, à competitividade empresarial e ao empreendedorismo qualificado -, assim como o eixo 4 – relativo ao reforço da competitividade do território -, que registam valores de 91 e 97%, respetivamente, sendo que o eixo 2 também é o que apresenta melhor taxa de execução com 41,6%.

Com o objetivo de garantir a total transparência na atribuição dos fundos da União Europeia na região, o CRESC Algarve 2020 partilha regularmente com todos os cidadãos a informação relativa aos projetos apoiados. Assim, neste momento já está disponível para consulta pública a listagem dos projetos aprovados até 31 de agosto, no sítio na internet do programa operacional regional, em https://algarve2020.pt/info/projetos-aprovados.