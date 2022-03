Algarve Bike Challenge regressa a Tavira este fim de semana

Após um ano de ausência devido à pandemia da covid-19, Tavira volta a tornar-se a capital europeia do BTT entre os dias 04 e 06 de março.

PUB

A nona edição do Algarve Bike Challenge repete o número de participantes da última edição em 2020. Entre atletas, acompanhantes e staff espera-se que mais de 2.000 pessoas se desloquem a Tavira no próximo fim de semana para o evento.

Aquela que já é considerada como uma das mais populares provas de BTT por etapas do calendários europeu conta com 1.100 atletas de 14 países.

A competição é composta por três etapas. A primeira inicia-se com o já habitual prólogo noturno no centro histórico de Tavira, sendo que as primeiras duplas saem para o percurso por volta das 19:00 desta sexta-feira.

No dia seguinte, sábado, os atletas que participam em dupla, terão pela frente a etapa rainha com 84km e 2400mt de desnível positivo, percorrendo os trilhos da Serra do Caldeirão. A chegada a Tavira está prevista para as 12:30.

No último dia da competição, domingo, está prevista uma etapa mais curta, de 67km e 1400mt de desnível positivo que percorre a zona do barrocal, em especial as freguesias de Santa Catarina da Fonte do Bispo e São Brás de Alportel. Os primeiros atletas deverão cortar a meta em Tavira, pelas 11:45.

Entre a vasta lista de inscritos destacam-se atletas de elite, ex-ciclistas profissionais, campeões europeus e campeões nacionais. A prova contará com uma transmissão online na página oficial Facebook da prova.