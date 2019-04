Algarve cresce o dobro da média nacional em quatro anos

Os dados do INE revelam que o crescimento acumulado do PIB nos últimos quatro anos no Algarve foi praticamente o dobro (14,5%) do valor registado a nível nacional (7,4%)

O Algarve tornou-se a “estrela” da recuperação económica em Portugal. O PIB cresceu o dobro da média nacional em quatro anos e o emprego também aumentou mais no Algarve do que em qualquer outra região. Os últimos dados confirmam “o bom momento da economia algarvia” e “o seu contributo para o crescimento económico de Portugal”

A economia algarvia cresceu 4,8% em 2016 e deverá atingir um valor de 3,5% em 2017 (este último número ainda é uma estimativa), de acordo com os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ou seja, segundo apurou o JORNAL DO ALGARVE, nas contas regionais relativas a 2017, já definitivas, o INE reviu em alta o cálculo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da economia algarvia, face à estimativa que tinha divulgado no final desse ano. Nessa altura, o INE tinha estimado provisoriamente um crescimento de 4,49%.

Estes dados confirmam, assim, “o bom momento da economia algarvia” e “o contributo para o crescimento económico de Portugal”, destaca a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

As contas regionais dão conta de um aumento do peso das atividades ligadas ao turismo, como o “comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos, transportes e atividades de alojamento e restauração” (Créditos Fotográficos: Hélio Ramos)

Os últimos números do PIB divulgados pelo INE são o corolário de um conjunto de indicadores que nos últimos quatro anos superaram as expetativas e confirmam que a região algarvia está em alta, nomeadamente o seu motor económico, o turismo, apesar da incerteza que paira sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

A região que mais cresceu nos últimos anos

Já na primeira edição do ano passado, o JORNAL DO ALGARVE publicou em primeira página que o “Algarve será um motor económico de Portugal em 2018”. O cenário confirma-se com os últimos números do INE, pois o Algarve foi, efetivamente, a região que mais cresceu nos últimos anos, impulsionado pelo turismo…

