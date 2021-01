Algarve é lider na recolha de resíduos elétricos e eletrónicos

O distrito de Faro está no top nacional de recolha de resíduos de equipamentos elétricos, eletrónicos, pilhas e acumuladores, com destaque para a escola EB1 de Cabanas de Tavira que se tornou a vencedora da 12ª edição da Geração Depositrão, anunciou a organização.

No Algarve foram recolhidas cerca de 13 toneladas destes resíduos, com a escola de Cabanas de Tavira a destacar-se com mais de 12 toneladas angariadas e 300 quilos por aluno.

Este estabelecimento de ensino algarvio já faz parte desta lista nacional ” há mais de 10 anos consecutivos”.

Esta iniciativa pretende apresentar “o maior programa de sensibilização ambiental do país” e “(in)formar as crianças e jovens – e, através destes, a população em geral – acerca da importância do adequado encaminhamento” destes resíduos, segundo o comunicado.

“Estes resultados superaram totalmente as nossas expectativas pois estiveram muito próximos de anos que atingimos recordes de recolhas. Fica patente que a pandemia, apesar de trazer constrangimentos a toda a cadeia de valor e processos numa iniciativa deste âmbito, em nada travou o trabalho exaustivo e a missão ambiental encetada por todos os envolvidos. As escolas são, de facto, agentes participativos e dinamizadores de comportamentos sustentáveis, já enraizados em muitas regiões de Portugal”, refere a responsável de comunicação da ERP Portugal, Filipa Moita.

Em parceria com a ERP Portugal, Entidade Gestora de Resíduos e o Programa Eco-Escolas, esta ação tem como objetivo ” estimular a entrega de destes resíduos nas escolas e entidades parceiras, garantindo o seu tratamento, descontaminação e reciclagem”.

