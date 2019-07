Algarve entra no Guinness com doce de 126,7 quilos

Portugal é um país pequeno, mas já tem vários recordes mundiais. O último a ser alcançado é o maior Dom Rodrigo do mundo, com mais de 126 quilos, que foi homologado pelo Guinness. Nesta receita gigantesca foram utilizados 372 ovos, 2.940 gemas de ovos-moles, 229 quilos de açúcar, 18 quilos de amêndoas, 45 litros de água e 360 gramas de canela. A doceira Maria Eugénia Militão conta ao JORNAL do ALGARVE todos os segredos do doce mais famoso da região

Sabia que, no livro do Guinness, está escrito o nome de Portugal como o primeiro império global do mundo? Sim, foi nos séculos XVI e XVII, e tudo graças aos feitos na época dos Descobrimentos.

Já mais recentemente, o nosso país tem quebrado diversos recordes do livro do Guinness, devido a uma única personalidade – o futebolista Cristiano Ronaldo, considerado por muitos o melhor jogador do mundo.

Mas os recordes portugueses não se ficam pelo mar ou pelo futebol. A gastronomia é outro dos nossos fortes. Somos detentores, por exemplo, do maior piquenique do mundo, do maior arroz de lapas do mundo, da maior sardinhada do mundo e do maior pão com chouriço do mundo, entre outros recordes mais ou menos insólitos.

Na passada sexta-feira, o representante do Guinness World Records voltou a Portugal, desta vez a Lagos, para certificar o maior Dom Rodrigo do mundo. A homologação do recorde teve lugar na abertura da Feira Arte Doce, que se prolongou até domingo, no complexo desportivo de Lagos…

