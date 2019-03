Box Cup em Portimão

Irá realizar-se uma conferência de imprensa da 3ª Algarve Portimão Box Cup, dia 28 de março, às 20h00, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, bem como para a cerimónia de abertura da prova, agendada para 30 de março, a partir das 19h00, no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão.

A 3ª Algarve Portimão Box Cup decorre entre 29 e 31 de março na Cidade Europeia do Desporto 2019 e contará com boxistas de Portugal, Angola, Cabo Verde, Canadá, Espanha, Brasil, Suécia, Suíça, Inglaterra, Itália, Irlanda, França, Malta, Polónia e Nigéria.

A prova é organizada pela Associação de Boxe do Algarve, com conjunto com a Escola de Boxe de Portimão – Centro de Treino de Portimão e a Câmara Municipal de Portimão. Para estar presente na conferência de imprensa e na cerimónia de abertura, é necessário proceder ao respetivo pedido de acreditação via e-mail, com o nome da entidade e do jornalista destacado, para o seguinte endereço eletrónico: info@algarveboxcup.com