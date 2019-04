Algarve quer continuar a ser “um dos destinos mais seguros do mundo”

“Algarve um Destino Seguro” é o tema do seminário que vai ter lugar, no próximo dia 10 de abril, entre as 15h00 e as 18h00, no auditório do museu de Portimão.

A iniciativa visa debater temas como a segurança e a proteção na região algarvia, considerados vitais para proporcionar um turismo de qualidade. “Mais do que qualquer outra atividade económica, o sucesso ou o fracasso de um destino turístico depende da capacidade de proporcionar um ambiente seguro aos visitantes. Temos tido sucesso com a promoção desta política? Reconhecemos a importância da segurança, mas somos eficientes e eficazes a passar a mensagem?”, são questões que serão lançadas no decorrer deste seminário.

“Este debate visa determinar e melhorar formas eficazes de comunicação para garantir que o Algarve continue a ser um dos destinos turísticos mais seguros do mundo”, salienta a organização.

O programa arranca com uma sessão de abertura onde vão intervir Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, David Thomas, presidente da Associação Safe Communities Portugal e Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna.

O seminário “Algarve um Destino Seguro” inclui ainda intervenções de Richard Marques, comandante dos bombeiros de Portimão, Marco Martins, comandante do Comando Distrital de Faro da PSP, Carmen Rasquete, secretária-geral da Associação Portuguesa de Apoio à Vitima (APAV), Joaquim Crasto, comandante do Comando Territorial de Faro da GNR, José Mendes, guarda-noturno, Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Paula Vicente, diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e Pedro Lopes, da Associação de Turismo de Portimão (ATP).