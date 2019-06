Algarve tem 30 novos sapadores florestais

O Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro recebeu a cerimónia da entrega de certificados de formação a 30 novos elementos das Equipas de Sapadores Florestais do Algarve, no dia 12 de junho. Os novos sapadores florestais integram as equipas de São Brás de Alportel, Portimão, Silves, Vila Real de Santo António, Equipa do Serviço de Proteção Civil de Loulé, Equipa do Corpo Nacional de Agentes Florestais de Monte Gordo – ICNF e da ASPAFLOBAL.

A sessão solene teve a presença da Delegada Regional do Algarve do IEFP, I.P, Dra. Madalena Feu, do Diretor Regional do ICNF, Eng. Castelão Rodrigues, do Comandante Distrital da Autoridade Nacional de emergência e Proteção Civil, do Comandante Vítor Vaz Pinto e do Comandante da GNR, Tenente Coronel Pedro Oliveira. Teve ainda os testemunhos de dois participantes, um responsável de uma das equipas de Sapadores e um formando.

Esta atividade foi criada no âmbito do protocolo assinado a 4 de novembro de 2009, entre o IEFP, I.P. e a Autoridade Nacional das Florestas – atual Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com o intuito de realizar a formação necessária ao desenvolvimento da atividade de Sapador Florestal.

Nesta conjuntura, realizaram-se 3 ações de formação modular certificada ao longo deste ano, que envolveram um total de 30 formandos, nas seguintes áreas: Operações de extinção de incêndios, Equipamentos e veículos de Sapadores Florestais e Manutenção de espaços florestais e silvicultura preventiva.

Segundo o comunicado de imprensa enviado ao Jornal do Algarve, a Drª Fátima Cortes, Diretora do IEFP, comunicou a intenção do IEFP, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do ICNF de formalizarem um protocolo que visa o desenvolvimento de um conjunto de ações de formação mais abrangentes, na área da prevenção e combate aos incêndios.