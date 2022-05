Algarve tem hoje mais 219 casos de coronavírus

O Algarve registou esta segunda-feira, dia 2 de maio, mais 219 casos de covid-19. Atualmente há 6121 casos ativos e 1422 em vigilância ativa.

O número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais algarvios diminuiu para 51 internados, com dois em cuidados intensivos e zero ventilados.

A região conta com 170.479 casos confirmados, desde o início da pandemia e 163.593 recuperados. Já faleceram 765 pessoas por covid-19. A recuperar em casa, estão 6070 pessoas.

Quarta dose da vacina em agosto

As pessoas com mais de 80 anos vão receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19 a partir do final de agosto ou início de setembro, anunciou esta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

“O que se coloca neste momento é saber qual o melhor momento para avançarmos com a quarta dose ou dose de reforço. Face às características deste vírus, e estando a situação epidemiológica relativamente controlada, o que parece fazer mais sentido é que esse momento aconteça apenas antes do início do outono/inverno. Portanto, em final de agosto/início de setembro”, disse a ministra da Saúde, no Porto.

Marta Temido adiantou ainda que a administração da dose de reforço às pessoas com mais de 80 anos está “em linha com a posição da Agência Europeia do Medicamento”.

“Há evidência, que não é totalmente clara, [a administração do reforço] para a faixa etária entre os 60 e os 80 anos e parece haver alguma clareza de que abaixo dos 60 anos não se justificará”, descreveu.

Marta Temido salvaguardou que “para grupos em função da sua situação de imunocomprometimento ou fragilidade imunitária”, a quarta dose “já está a ser passada com prescrição médica” e garantiu que Portugal está preparado para continuar o processo.