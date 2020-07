Algarve tem mais sete casos desde ontem, 277 ativos e 416 recuperados

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A região algarvia tem mais sete casos de covid-19 desde ontem, 277 ativos e 416 pessoas que já recuperaram da doença, segundo o Ponto de Situação de hoje da Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro.

O número cumulativo de casos na região é de 693, contrariando as informações do boletim epidemiológico de hoje da Direção-Geral de Saúde (DGS), que revela que existem 688 infeções no Algarve.

Lagos é o concelho algarvio com mais casos ativos atualmente com 77 infeções, seguido de Portimão com 47 e Albufeira com 40. Faro tem hoje 19 doentes ativos, enquanto Loulé tem 17, Tavira 16 e Monchique e Olhão 11.

Com menos de 10 casos ativos encontram-se Aljezur (7), Silves (5), Vila Real de Santo António (5), Lagoa (3) e São Brás de Alportel (2).

Castro Marim e Vila do Bispo, que já faziam parte da tabela de casos por concelho do boletim epidemiológico da DGS por registarem mais de três infeções, não têm de momento nenhum caso ativo de covid-19.

O número de recuperados subiu para 416, com uma taxa de 60,02%, segundo o documento.

Nos hospitais algarvios encontram-se internados sete doentes, nenhum deles em cuidados intensivos e já foram dadas 81 altas desde o início da pandemia, enquanto 648 pessoas encontram-se em vigilância ativa.

Em relação aos óbitos, a Autoridade de Saúde Regional, que fornece os dados à Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, revela que já faleceram 17 pessoas por covid-19 na região, apesar da Direção-Geral de Saúde apenas registar 15.

Desde o início da pandemia, de todos os testes realizados na região, 42.696 deles obtiveram resultados negativos.

As Zonas de Apoio à População de Albufeira, Portimão e Tavira continuam acionadas, “para quarentena/isolamento profilático”, segundo o documento.

Segundo o gráfico divulgado pela mesma fonte acerca da evolução do número de novos casos confirmados na região, de 12 a 19 de junho o Algarve atingiu um novo pico de infeções, entre os 30 e os 40.

O Ponto de Situação revela ainda que amanhã, pelas 16:00, vai decorrer na Praia de Faro a ação “Deconfinar Jovem – A tua causa”, promovida pela Federação Nacional das Associações Juvenis e com o apoio da Presidência da República Portuguesa, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e das Federações Distritais e Regionais de Associações Juvenis.

Esta campanha de sensibilização contará com a participação do Secretário de Estado José Apolinário e outros convidados institucionais, além de 10 jovens que vão distribuir máscaras de proteção, material de sensibilização e brindes como uma almofada de praia com o slogan “O risco é real. Sê o herói deste Verão!”.

A nível nacional existem 45679 casos cumulativos de covid-19, 30350 recuperados e 1646 óbitos, enquanto 1626 aguardam relatórios laboratoriais e 34082 encontram-se em vigilância pelas autoridades de saúde.

O boletim epidemiológico da DGS pode ser consultado aqui.