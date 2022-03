Algarve terá direito a apenas uma das 54 casas do IHRU a atribuir no País

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP. (IHRU) vai atribuir, por sorteio, 54 habitações em várias regiões do país, entre as quais uma em Loulé, para contratos de arrendamento apoiado e de arrendamento acessível.

As candidaturas estão abertas a partir de hoje, 23 de março, para casas do T1 ao T5, localizadas em Coimbra, Guimarães, Vila Nova de Gaia, Área Metropolitana de Lisboa, Penafiel e Gondomar, sendo o Algarve o único concelho algarvio contemplado nesta fase, com um apartamento de tipologia T2, segundo disse ao JA fonte autárquica.

Os contratos de arrendamento destinam-se a habitação permanente dos agregados habitacionais.

No caso do Arrendamento Acessível, as habitações serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares que apresentem candidatura até dia 19 de abril, desde que preencham as condições de elegibilidade do Programa e os requisitos do Aviso do Concurso.

As habitações de Arrendamento Apoiado serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares com pedidos de habitação que já estejam inscritos na plataforma eAA.

Os interessados poderão encontrar toda a informação sobre os concursos em www.portaldahabitacao.pt.

Este sorteio enquadra-se no conjunto de medidas em curso para garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado.