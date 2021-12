Algarvio Daniel Marreiros brilha no Masterchef britânico

O jovem natural de Portimão, Daniel Marreiros, foi um dos finalistas do concurso de gastronomia da televisão britânica, "Masterchef UK The Professionals 2021", anunciou a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão.

“Tinha um imenso gosto em cozinhar e juntar toda a família à mesa”, refere o algarvio e ex-aluno da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, que desde cedo sabia que o seu futuro estaria ligado à cozinha.

Daniel Marreiros percebeu, através das vivências na infância, que “cozinhar era uma demonstração amor onde não eram necessárias palavras” e desde muito novo que cria “pratos de autor” para a sua mãe.

Em setembro de 2009 entrou para a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão no curso de Técnico de Cozinha/Pastelaria, tendo “de imediato a certeza de que estava no sítio certo”.

“Todo aquele ambiente o fascinava, desde o barulho das panelas, o avental, a urgência dos pedidos e o trabalho em equipa”, acrescenta.

Durante três anos teve a oportunidade de privar “com formadores que são ótimos profissionais” e que muito admira.

Após o término do curso, iniciou a sua carreira num prestigiado restaurante algarvio e em apenas 8 meses, aos 19 anos, tornou-se chef de cozinha desse mesmo estabelecimento durante cerca de três anos.

Por sentir necessidade de obter mais conhecimento, decide emigrar para o Reino Unido, onde trabalhou em estabelecimentos como Kitchen W8, Purnell´s Restaurant, Brasserie Chavot, The Typing Room, Koffmann’s at The Berkeley Hotel e mais recentemente como chef do restaurante Volta do Mar, premiado no guia Michelin.

Com uma vontade antiga e uma grande admiração pelo programa “Masterchef”, Daniel tentou este ano a sua sorte e, para sua surpresa, foi selecionado.

O seu percurso no programa televisivo levou-o até ao grupo dos seis finalistas desta edição, revelando que “nunca imaginou sequer que seria um dos selecionados para participar no programa, quanto mais ser um dos finalistas”.

“Senti uma gratidão enorme, ainda parece que não é real”, acrescenta.

A sua participação no programa foi “incrível”, destacando o “choque” ao conhecer pessoalmente o chef Marcus Wareing e a chef Monica Galetti.

“O contato inicial com as câmaras no mítico Skills Test foi um pouco estranho. Conhecer outros cozinheiros que respeito e ver os diferentes estilos que todos trazem para a mesa foi muito gratificante. Fiquei a respeitar muito mais os concorrentes das edições anteriores. É muito mais difícil quando não estamos no conforto do nosso sofá! Só tenho momentos positivos para partilhar, sem dúvida que a minha participação no Masterchef foi uma experiência bastante enriquecedora, tanto a nível pessoal como profissional”, salienta.

Durante a sua prestação nunca esqueceu os produtos e sabores da sua terra natal, tendo apresentado a sua criação “Bowl full of sea”, inspirado nas típicas travessas de marisco algarvios. Este desafio foi superado e conseguiu agradar os jurados.

Agora, após ter terminado o programa, Daniel Marreiros tem como objetivo abrir o seu próprio restaurante, com “uma cozinha aberta para que fosse possível interagir com os clientes, num ambiente descontraído e divertido”.

