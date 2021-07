Aljezur: Antigo presidente Manuel Marreiros é candidato independente

O antigo presidente da Câmara de Aljezur Manuel Marreiros vai voltar a concorrer ao cargo, como independente, 12 anos depois de ter deixado a liderança do município algarvio, “para fazer renascer um concelho abandonado”, disse hoje o próprio.

Manuel Marreiros, de 63 anos, foi presidente da Câmara de Aljezur durante 20 anos, tendo cumprido três mandatos pela CDU, entre 1989 e 2001, e dois pelo PS, entre 2001 e 2009.

Depois de abandonar a presidência do município da Costa Vicentina, no distrito de Faro, Marreiros encabeçou a lista socialista à Assembleia Municipal, órgão a que presidiu entre 2009 e 2013 e foi mandatário da candidatura local do PS nas eleições autárquicas de 2017.

Depois de um processo judicial iniciado em 2012 e que culminou em 2018 com a condenação à perda de mandato, meses depois de se ter retirado da via política, Manuel Marreiros pretende voltar ao ativo e liderar a autarquia aljezurense como independente.

Em declarações à Lusa, Manuel Marreiros disse que o que o moveu a se candidatar “foi o estado atual em que o município se encontra, um concelho abandonado e parado no tempo”.

“Decidi voltar a concorrer através de um movimento independente, designado por Renascer, para inverter a inatividade e a falta de gestão dos últimos quatro anos”, destacou.

Na opinião do candidato, Aljezur tem acumulado “nos últimos quatro anos diversos problemas, como a falta de projetos, investimentos na economia, na habitação, na conservação do património, cultura e desporto, o que tem prejudicado a população”.

“A Câmara está numa inatividade total, não investe ao nível do melhoramento dos serviços e vai acumulando dinheiro, numa gestão sem nexo, sem estratégia e sem planeamento”, sublinhou.

De acordo com Manuel Marreiros, a decisão de encabeçar um movimento independente, composto na sua maioria por pessoas jovens, para concorrer a um lugar que ocupou durante vários anos, “foi muito ponderada e com muitas hesitações, acabando por aceitar o desafio de contribuir para dinamizar o concelho” da Costa Vicentina.

Marreiros tem como adversários já conhecidos na corrida à presidência da Câmara de Aljezur, o atual presidente José Gonçalves (PS) e Hélder Cabrita, indigitado pelo PSD.

Em 2012, Manuel Marreiros foi condenado pelo Tribunal de Lagos a quatro anos e três meses de prisão, com pena suspensa mediante o pagamento de cinco mil euros à associação ambientalista Almargem, num processo que envolveu também o então presidente da Câmara José Amarelinho por crimes de prevaricação no licenciamento de obras no Vale da Telha, entre 1990 e 2008, tendo ambos os autarcas sido condenados à perda de mandato.

Os autarcas recorreram para os tribunais superiores, que decidiram manter a decisão da primeira instância, tendo a condenação transitado em julgado em 2018, numa altura em que Manuel Marreiros tinha abandonado a vida política.

Em maio de 2018, José Amarelinho renunciou ao mandato na presidência da Câmara de Aljezur, para o qual tinha sido reeleito nas autárquicas de 2017.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS venceu com maioria absoluta, alcançando 58,6% dos votos num universo de 2.584 votantes, garantindo três dos cinco eleitos na Câmara Municipal.

A CDU foi a segunda força política mais votada (18,73%), seguida da coligação PSD/CDS-PP/MPT (16,52%), que elegeram ambas um vereador.

As eleições autárquicas realizam-se em 26 de setembro.

