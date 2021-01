Aljezur aprova orçamento de 12,6 milhões para 2021

A Câmara de Aljezur informou que foi aprovado o Orçamento e as Grandes Opção do Plano para o ano 2021 na reunião de Câmara e na Assembleia Municipal, por maioria, com os votos favoráveis do PS e da CDU e um voto contra, da coligação Juntos Por Aljezur.

“Esta votação reforça a realidade do rigor e do esforço do Município de Aljezur a fim de poder continuar a investir para alavancar a economia local e a apoiar os que mais precisam, num ano que se avizinha complexo e de incertezas”, assegura o município em comunicado.

O orçamento da Câmara Municipal de Aljezur, para o ano económico de 2021, prevê uma receita e despesa global no montante de 12.653.770€, um acréscimo de cerca de 200.000€, portanto aproximadamente 1,5%, em relação ao ano anterior.

Este orçamento, apresenta uma previsão para o ano de 2021 e mais 4 anos, o que obriga a um exercício mais exigente para o futuro. Em termos de taxas de IMI e IRS, continuaremos a ter em atenção às pessoas, não aumentando o IMI, mantendo-o nos níveis que temos vindo a definir nos outros anos, não agravando os valores, e consequentemente a vida aos Aljezurenses.

“Iremos prescindir de 3% do IRS (mais 0,5% em relação a 2020), devolvendo às famílias do nosso concelho um valor total de cerca de 120.000€”, anuncia o município.

“Este é um orçamento objetivo e espelha a realidade dos compromissos já assumidos ao longo dos anos, contudo, os tempos em que vivemos, de incerteza, leva-nos a ter mais cuidado e atenção, pois o agravamento da situação da Pandemia, e consequentemente a situação socioeconómica, poderá condicionar-nos ainda mais o próximo ano”, acrescenta, sublinhando que “a prioridade continua e continuarão a ser as pessoas”.

