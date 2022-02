Aljezur desafia todos a explorar os caminhos do concelho

O município de Aljezur irá promover, entre fevereiro e junho de 2022, a iniciativa “Por caminhos de Aljezur”, um programa de caminhadas mensais, a acontecer nas quatro freguesias do concelho.

PUB

Ciente dos benefícios das caminhadas ao ar livre, no sentido de promover práticas saudáveis e de dar a (re)conhecer o património ambiental do concelho, a autarquia convida todos a explorar as trilhos de um concelho reconhecido pela sua beleza natural.

Além de ser uma atividade saudável, caminhar ao ar livre, é também uma prática divertida que promove a interação social, sendo este outro dos objetivos da iniciativa.

Saiba mais sobre a iniciativa aqui.