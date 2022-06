Aljezur distribui mais de 200 mil euros por associações locais

Foram assinados em meados deste mês, no âmbito das competências da Câmara de Aljezur em matéria de ação social, desporto e cultura, os protocolos de apoio entre o Município de Aljezur e várias associações locais para ações que contribuam para estes objetivos.

Na cerimónia de assinatura dos contratos, estiveram presentes a Associação Humanitária dos BVA, o Grupo Desportivo Odeceixense, o Rancho Folclórico do Rogil, o Juventude Clube Aljezurense, o Clube dos Amigos da Carrapateira, a Associação Tertúlia, O Clube de Surf de Aljezur, a AMOVATE e a Associação de Mariscadores Profissionais do PNSACV, ficando ainda por assinar com a Associação de Defesa do Património de Aljezur, a Associação de Guitarras do Algarve e a Sociedade São Vicente de Paulo.

O apoio protocolado pretende dar às Associações locais do município, que assumem um papel fundamental no quotidiano dos aljezurenses, através de verbas e apoio logístico, para que possam manter as suas atividades em prol de toda a comunidade.

Foi ainda destacado o papel ao longo dos anos, da intervenção do associativismo na sociedade e como agora ganha uma nova importância, com um novo olhar e novos desafios que são colocados na vida em sociedade. Ficou o compromisso, que ainda este ano, será realizado encontro conjunto entre as Juntas de freguesia, a Câmara Municipal, e as associações, para aprofundar, a possibilidades de colaborações e parcerias entre associações e autarquias, os problemas e desafios para o futuro.