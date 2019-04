Aljezur: População faz abaixo-assinado contra mau cheiro no Rogil

A população do Rogil, no concelho de Aljezur, queixa-se há muito tempo do mau cheiro constante provocado pela estação de tratamento de águas residuais (ETAR) quando o vento está de sudoeste.

Nesse sentido, uma delegação do PCP entregou na semana passada, ao presidente da Câmara Municipal de Aljezur, José Gonçalves, um abaixo-assinado sobre a ETAR do Rogil.

“A população da freguesia do Rogil é servida por um sistema de fossas para águas residuais que se encontra obsoleto há muitos anos e nada tem sido feito para resolver esta situação”, referem os comunistas, explicando que “os afluentes domésticos são assim libertados na natureza sem terem tido o devido tratamento”, o que “leva a problemas de poluição, contaminando os cursos de água, uma vez que estão de forma indireta a ser direcionados para a ribeira do Areeiro”.

A população está muito preocupada com esta situação, que é encarada como “uma questão de saúde pública”, pelo que exige “uma resposta a curto prazo que assegure o tratamento destas águas residuais, pondo fim a uma situação que se arrasta há demasiado tempo”.

No abaixo-assinado, promovido pela comissão concelhia de Aljezur do PCP junto da população do Rogil, os moradores exigem à Câmara Municipal de Aljezur e à empresa Águas do Algarve a resolução do problema que afeta a população, “dando solução o mais rapidamente possível a esta situação”.