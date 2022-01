Aljezur tem mais um médico de Medicina Geral e Familiar na UCSP

A Câmara Municipal de Aljezur anunciou recentemente a contratação de mais um médico de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Aljezur.

“Após a realização de múltiplos contactos e exposições por parte da Câmara Municipal de Aljezur, junto do Ministério da Saúde, ARS Algarve e ACES Barlavento sobre a carência de pessoal médico no Centro Saúde de Aljezur e nos polos de Odeceixe e Rogil”, foi autorizada a contratação.

“Para a concretização do reforço do pessoal médico da UCSP Aljezur, foi fundamental o incentivo da autarquia com a garantia do alojamento, a exemplo do que aconteceu com outros profissionais, da carreira médica, colocados no Centro Saúde Aljezur”, pode ler-se no comunicado enviado pela autarquia.

Neste sentido, o município “saúda e agradece os esforços desenvolvidos pelas entidades de saúde na colocação do novo médico na UCSP Aljezur, mas considera-o insuficiente”, pelo que “manterá a sua permanente insistência no reforço de recursos humanos que assegurem a prestação de cuidados de saúde acessíveis, equitativos e prestados em tempo útil”, conclui o documento.