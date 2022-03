Alojamento local para aves já chegou à Escola Básica de Castro Marim

No âmbito do Dia Mundial da Árvore, assinalado a 21 de março, os alunos da Escola Básica de Castro Marim construíram e instalaram caixas-ninho para aves na instituição de ensino, anunciou a autarquia.

Esta atividade de sensibilização e educação ambiental foi dinamizada pela associação Vita Nativa, direcionada para os alunos do terceiro ciclo e pretende “promover a diversidade de avifauna em toda a região do Algarve, demostrando todos os benefícios que que a fixação das espécies-alvo aportam à sociedade e ao seu bem-estar”, segundo o comunicado acerca do alojamento local para aves.

“Constitui um contributo muito importante no controle biológico de espécies suscetíveis de constituir pragas urbanas, como é o exemplo da lagarta-do-pinheiro e de espécies de roedores, desempenhando também esta iniciativa um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas”, acrescenta.

Os alojamentos locais para aves pretendem abrigar espécies de aves como o chapim e a sua monotorização ficará a cargo dos estudantes de Castro Marim.