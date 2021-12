Altura organiza arruada de Natal (e o Pai Natal vai lá estar)

Este sábado, dia 18 de dezembro, Altura assinala a época festiva com uma arruada de Natal, que terá lugar na Rua da Alagoa, pelas 11:00, numa manhã repleta de animação e espírito natalício.

Impedida de realizar eventos natalícios já programados, devido ao agravamento da situação pandémica, a Junta de Freguesia de Altura optou por assinalar a quadra com uma arruada, onde não faltará a música, com a atuação do grupo musical “Estrelas de Natal”.

O evento será ainda marcado pela presença do Pai Natal e dos Duendes, que distribuirão presentes aos participantes.

A organização apela, no entanto, a que não se promovam ajuntamentos e se respeite a distância recomendada pelas autoridades de saúde.

Como habitualmente, Altura também se iluminou com as tradicionais luzes de Natal, com destaque ainda para o presépio e para a Igreja Matriz.

