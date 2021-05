Alunos criam vídeo promocional de Alcoutim e Pereiro

Os alunos do 7.º e 9.º do Agrupamento de Escolas de Alcoutim criaram um novo vídeo promocional da União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro, em colaboração com a equipa da Biblioteca Escolar, anunciou a direção.

Os estudantes do 7.º ano elaboraram o guião do vídeo, enquanto os que frequentam o 9.º criaram poemas alusivos a Alcoutim, segundo o comunicado.

Este projeto teve como objetivo “promover a literacia dos media assim como o património local do concelho de Alcoutim, valorizando a memória na construção do futuro”.

O vídeo, em língua portuguesa, está disponível nos canais das Bibliotecas Escolares de Alcoutim.

