Alunos da Pinheiro Rosa vencem concurso “Mares Circulares”

Alunos da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, venceram o concurso “Mares Circulares”, com o vídeo “REDUZ OS RESÍDUOS, PROTEGE O MAR, PROMOVE A ECONOMIA CIRCULAR”.

Sob coordenação da professora Isabel Nascimento, os alunos da turma C do 10º ano, do curso de Ciências e Tecnologias, apresentaram um projeto (vídeo) a concurso que ganhou o 1ºprémio, na categoria de escolas do ensino secundário/ensino profissional.

O Mares Circulares é uma iniciativa ibérica lançada em 2018 pela Fundação Coca-Cola, no âmbito da sua estratégia de sustentabilidade, que incentiva a economia circular, a sensibilização e formação ambiental para a gestão de resíduos e a promoção da cidadania ativa ao nível do voluntariado.

Os três principais objetivos passam pela limpeza de resíduos da área costeira, fundo marinhos e ambientes aquáticos. Esta iniciativa conta já com várias entidades parceiras, sendo a Liga para a Proteção da Natureza (LPN) a entidade que coordena a sua implementação em Portugal.

O vídeo vencedor, “Reduz os resíduos, protege o mar, promove a economia circular”, tem como objetivos promover a redução do lixo marinho e incentivar a economia circular na sociedade, com vista à redução de resíduos. No âmbito do projeto, a turma realizou ainda uma ação de limpeza na praia de Faro, no dia 12 de maio.



PUB